IHSG Ditutup Anjlok 55 Poin ke 6.394, 379 Saham Berguguran

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG turun 55,70 poin atau 0,86 persen ke level 6.394.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (19/8/2026), terdapat 257 saham menguat, 379 saham melemah, dan 327 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 34,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,56 persen ke level 627, indeks JII melemah 0,83 persen ke level 380, indeks IDX30 melemah 0,44 persen ke level 350, dan indeks MNC36 melemah 0,58 persen ke level 271.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona merah, yaitu sektor energi, konsumer siklikal, industri, konsumer nonsiklikal, transportasi, keuangan, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang menguat hanya infrastruktur dan properti.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) naik 25 persen ke Rp260, PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) naik 24,84 persen ke Rp260, dan PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) naik 24,42 persen ke Rp540.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) turun 14,72 persen ke Rp452, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) turun 11,86 persen ke Rp312, dan PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) turun 11,76 persen ke Rp2.700.

(Feby Novalius)

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