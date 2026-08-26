PSEL Rp3 Triliun Resmi Dibangun, 'Gunung' Sampah Bakal Menyusut

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengembangkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Bekasi yang ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan kapasitas tersebut setara dengan sekitar 70 persen timbulan sampah yang dihasilkan Kota Bekasi, sehingga diharapkan proyek ini dapat mengurangi secara signifikan timbulan sampah.

"Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 70 persen timbulan sampah terolah di Kota Bekasi," ujar Pandu dalam peresmian PSEL Kota Bekasi, Rabu (26/8/2026).

Menurut Pandu, proyek PSEL Bekasi dirancang untuk memberikan dampak terhadap pengelolaan sampah, penyediaan energi hijau, sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3 triliun. Dari sisi lingkungan, PSEL Kota Bekasi diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 80 persen.

Selain itu, proyek ini diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon hingga 640.000 ton setara karbon dioksida (CO2) per tahun. Dari sisi energi, PSEL Bekasi nantinya menghasilkan energi hijau yang diproyeksikan dapat menyuplai kebutuhan listrik sekitar 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi.

"Dan inisiatif yang bernilai Rp3 triliun ini dari sisi investasi, diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90 persen," kata Pandu.