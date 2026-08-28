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ADB Ikut Ambil Risiko Pembiayaan Perdagangan Bank SMBC 

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:05 WIB
ADB Ikut Ambil Risiko Pembiayaan Perdagangan Bank SMBC 
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). (Foto: Okezone.com/SMBC)
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JAKARTA — PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam rangka memperkuat kapabilitas pembiayaan perdagangan dan rantai pasok serta mendukung pengembangan ekosistem perdagangan yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut membantu Bank SMBC Indonesia memperluas pembiayaan bagi pelaku industri di berbagai segmen melalui unfunded risk participation scheme.

Dalam skema ini, ADB akan berperan sebagai mitra partisipasi risiko strategis bagi portofolio pembiayaan perdagangan dan rantai pasok milik Bank SMBC Indonesia. Kemitraan ini dirancang secara prudent untuk memperkuat mekanisme kontingensi kredit yang sudah berjalan dan menjaga kualitas kredit Bank SMBC Indonesia senantiasa berada pada level yang sehat.

“Pembiayaan perdagangan dan rantai pasok memainkan peran yang semakin penting dalam menghubungkan pelaku usaha, mendukung kegiatan komersial, dan memperkuat rantai nilai,” kata Wakil Direktur Utama Bank SMBC Indonesia Jun Saito, Jumat (28/8/2026).

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kapabilitas serta menyediakan solusi yang mendukung kebutuhan bisnis nasabah yang terus berkembang dalam sebuah ekosistem bisnis yang lebih luas.”

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