IHSG Sepekan Turun 0,12 Persen ke Level 6.518

BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini turun tipis dibandingkan dengan pekan sebelumnya. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini turun tipis dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Data perdagangan saham BEI selama periode 24-28 Agustus 2026 ditutup di zona negatif.

Mengutip data BEI, Sabtu (29/8/2026), kapitalisasi pasar BEI mengalami penurunan 0,16% menjadi Rp11.431 triliun dari Rp11.449 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,12% menjadi 6.518,121 dari level 6.525,690 pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan 1,84% menjadi Rp15,29 triliun dari Rp15,57 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini turut mengalami penurunan 28,33% menjadi 36,05 miliar saham dari 50,30 miliar saham pada pekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 2,64% menjadi 2,15 juta transaksi dari 2,21 juta transaksi pada pekan sebelumnya.

Adapun investor asing pada pekan ini mencatatkan nilai jual bersih Rp482,24 miliar. Sepanjang 2026, investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp70,360 triliun.

(Feby Novalius)

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