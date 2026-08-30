Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Perkuat SDM, dari Fresh Graduate hingga Korban PHK

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |15:16 WIB
RI Perkuat SDM, dari Fresh Graduate hingga Korban PHK
RI Perkuat SDM, dari Fresh Graduate hingga Korban PHK (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja, mulai dari pemagangan bagi lulusan baru (fresh graduate), program vokasi, hingga pelatihan (retraining) bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Indonesia tumbuh sebetulnya dalam semester satu di 5,45 persen dan itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil menjaga pertumbuhan di atas 5 persen dalam 13 tahun terakhir, dan kemudian kita berhasil menjaga inflasi juga rendah relatif 2,8 persen. Nah kemudian Bapak Presiden mendorong penguatan SDM,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Salah satu upaya yang didorong pemerintah yakni program pemagangan bagi 120 ribu hingga 150 ribu lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri selama enam bulan. Program tersebut didukung pembayaran upah oleh pemerintah dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp4,14 triliun.

Selain menyasar lulusan perguruan tinggi, pemerintah juga menyiapkan program vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK agar dapat masuk ke industri. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun untuk program tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program retraining bagi masyarakat yang terdampak PHK. Pelatihan itu diarahkan agar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan bisa kembali memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri maupun membuka peluang bekerja di luar negeri.

Menurut Airlangga, penguatan SDM semakin penting seiring perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), yang diproyeksikan membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor ekonomi.

“AI ini adalah salah satu revolusi industri ke depan. Sesudah industri 4.0 dia lari ke AI dan AI aplikasinya sangat luar biasa di berbagai sektor. Jadi ini beberapa game changer yang ada ke depan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238664/menkeu_purbaya-Dz2I_large.jpg
Pemerintah Targetkan Penciptaan Lapangan Kerja hingga 3,49 Juta di RAPBN 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3238063/ketenegakerjaan-iLVl_large.png
Ketenagakerjaan Soroti Transformasi Industri Outsourcing di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235612/tenaga_kerja-bh6f_large.jpg
Nasib Pekerja Tertekan, Going Concern Tersendat di Tengah Proses Pailit Dua Kuda Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/455/3235590/menaker-BjP6_large.jpg
Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Kesempatan Kerja bagi Penyintas Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/455/3235387/migas-Yu7w_large.jpg
Daftar 5 Pekerjaan dengan Jam Kerja Terlama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233592/menteri_kkp_wahyu-Prqv_large.png
Tambak Terintegrasi Waingapu Diproyeksikan Serap 7.000 Tenaga Kerja, Nilai Produksi Capai Rp4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement