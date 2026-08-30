Menhub Dukung Gojek Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Driver

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung langkah Gojek untuk meningkatkan kesejahteraan mitra driver.



"Pemerintah mendorong peningkatan kesejahteraan mitra driver melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri," kata Menhub dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/8/2026).



Menhub pun mengapresiasi langkah Gojek yang terus menghadirkan program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mitra driver melalui berbagai inisiatif yang memberikan manfaat langsung bagi mereka dan keluarga tercinta. Hal ini melalui program Gojek memberangkatkan 70 mitra driver legend menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.



Menhub mendorong inisiatif yang dihadirkan perusahaan aplikator tersebut dapat dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan program serupa yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mitra driver di berbagai wilayah Indonesia serta memperkuat kemitraan



"Semoga inisiatif seperti ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan program serupa, yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mitra driver," ucap Menhub.



Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo mengatakan pemberangkatan 70 Mitra Driver Legend pada 2 September 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar mereka dalam membangun, menjaga dan membesarkan perusahaan sejak awal berdiri.



Hans menjelaskan Mitra Driver Legend merupakan pengemudi yang bergabung pada 2010 hingga 2014 sebelum Gojek memiliki aplikasi, serta tetap aktif melayani pelanggan selama sekitar lima belas tahun dengan dedikasi tinggi.



Menurut Hans, pemberangkatan umrah menjadi wujud penghargaan kepada Mitra Driver Legend yang setia mendukung perjalanan Gojek, sekaligus mengapresiasi pengabdian panjang mereka dalam melayani masyarakat dan mengembangkan perusahaan.



"Merekalah yang membangun, menjaga dan membesarkan Gojek, sehingga kita bisa bersama-sama ada hari ini. Mereka selama ini masih aktif, ada yang 15 tahun dan masih narik," kata Hans.