19 Perusahaan Paling Inovatif Raih IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2026

JAKARTA - Sebanyak 19 perusahaan meraih penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ke-19 perusahaan tersebut dinobatkan sebagai perusahaan paling inovatif tahun ini. Penghargaan terbagi dalam tiga kategori, yakni lima Anugerah Terbaik, delapan Anugerah Utama, dan enam Anugerah Khusus.

CEO IDX Channel Syafril Nasution mengatakan apresiasi tersebut diberikan kepada perusahaan dan emiten yang mampu menjadikan inovasi sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan sekaligus mendorong pertumbuhan perusahaan.

"Inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru, inovasi juga berarti menemukan model bisnis yang relevan, proses internal yang efektif, proses eksternal yang lebih kolaboratif, serta solusi sustainability yang mampu menciptakan nilai jangka panjang," kata Syafril, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, inovasi yang dilakukan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bisnis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

"Kami terus berharap kepada Bapak dan Ibu untuk terus melakukan inovasi yang berkelanjutan guna memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat luas," ujar Syafril.