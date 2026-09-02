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MNC Sekuritas Dukung Pembukaan Ruang Galeri Investasi Digital BEI di Yayasan Kalam Kudus Padang

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:32 WIB
MNC Sekuritas Dukung Pembukaan Ruang Galeri Investasi Digital BEI di Yayasan Kalam Kudus Padang
MNC Sekuritas Dukung Pembukaan Ruang Galeri Investasi Digital BEI (foto: dok ist)
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PADANG - MNC Sekuritas mendukung pembukaan Ruang Galeri Investasi Digital (GID) Bursa Efek Indonesia (BEI) di Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Padang, Rabu (2/9/2026).

Pembukaan ruang GID tersebut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Budi Hermawan, Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra, Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Barat Early Saputra, Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Padang Paul Chandra, Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Padang Hendri Gunawan, serta Kepala Cabang MNC Sekuritas Padang Supardi.

Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Padang, Hendri Gunawan mengatakan, di tengah perkembangan teknologi dan era digital, siswa perlu memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai literasi dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kehadiran Galeri Investasi di lingkungan sekolah.

“Kami tidak ingin anak-anak mengenal investasi hanya sebagai aktivitas membeli dan menjual saham. Yang jauh lebih penting adalah memahami value investing, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, portofolio, serta risiko investasi,” ujar Hendri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Cabang MNC Sekuritas Padang, Supardi mengatakan, Galeri Investasi BEI tidak seharusnya hanya menjadi tempat untuk belajar mengenai saham, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran investasi bagi siswa, guru, komunitas, dan masyarakat di lingkungan Yayasan Kalam Kudus.

“Di tempat ini, generasi muda dapat belajar bagaimana mengelola uang secara bijak, mengenal konsep menabung dan investasi, memahami risiko, mengenal perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sampai akhirnya mampu membuat keputusan investasi yang bertanggung jawab. Kami ingin membangun sebuah pemahaman sederhana bahwa investasi bukan tentang menjadi kaya dengan cepat, tetapi tentang mempersiapkan masa depan dengan keputusan yang tepat,” ujar Supardi.

 

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