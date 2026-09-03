Menaker Proyeksikan Green Jobs Mampu Ciptakan 9 Juta Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, peluang penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs diproyeksikan tembus 5,3 juta hingga 9 juta lapangan kerja baru dalam 10 tahun mendatang.

Menaker Yassierli mengatakan potensi green jobs menjadi salah satu peluang besar bagi pasar tenaga kerja Indonesia seiring dengan berlangsungnya transisi menuju ekonomi dan energi yang lebih hijau.

Menurut dia, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyusun peta jalan green jobs, tetapi memastikan strategi tersebut diterjemahkan menjadi program nyata, terutama dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja.

"Kalau kita lihat dalam kacamata global, green jobs ini tidak hanya menjadi concern Indonesia tapi semua negara dan semua di dunia. Kita sudah berdiskusi cukup panjang terkait dengan roadmap khusus terkait dengan green jobs ini," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (2/9/2026).

Untuk menangkap peluang jutaan lapangan kerja tersebut, Kemnaker menyiapkan ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja. Persiapannya mencakup tempat pelatihan, keterampilan siap kerja, kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi hingga rekognisi kompetensi.

"Dan peran kami di Kementerian Ketenagakerjaan adalah menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kemudian penyiapan kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi sampai kepada rekognisi," jelasnya.