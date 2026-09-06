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Penerbangan Garuda Indonesia ke Jakarta, Bandung dan Lampung Ditunda hingga 12.00 WIB

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |20:11 WIB
Penerbangan Garuda Indonesia ke Jakarta, Bandung dan Lampung Ditunda hingga 12.00 WIB
Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Jakarta, Bandung hingga Lampung dibatalkan hingga pukul 12.00 WIB pada Senin (7/9/2026).⁠

Keputusan tersebut diambil imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan penutupan sementara sejumlah bandara.⁠

Garuda Indonesia menyebut penerbangan setelah pukul 12.00 WIB pada 7 September 2026 akan dilayani kembali secara bertahap, setelah masing-masing bandara dinyatakan dapat beroperasi.⁠ 

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau arah pergerakan debu vulkanik. Berdasarkan informasi BMKG, arah angin cenderung bergerak ke barat.

Menhub Dudy menegaskan aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan penutupan bandara. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi dan memberikan pembaruan setiap empat jam.

 

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