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Maksimalkan PLTS hingga Panas Bumi, Ini Cara Percepat Transisi Energi di Indonesia 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:02 WIB
Maksimalkan PLTS hingga Panas Bumi, Ini Cara Percepat Transisi Energi di Indonesia 
Maksimalkan PLTS hingga Panas Bumi, Ini Cara Percepat Transisi Energi di Indonesia (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Indonesia memasuki fase penting menuju sistem energi yang lebih bersih. Berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan kendaraan listrik, pemanfaatan panas bumi, bioenergi, hingga berbagai program efisiensi energi terus didorong sebagai bagian dari agenda transisi energi.

Dalam pengembangan transisi energi ini, kebutuhannya tidak sekedar pemenuhan piranti teknis seperti teknologi, investasi, dan kebijakan tapi juga membutuhkan manusia, termasuk perempuan, yang bekerja di garis depan untuk mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah sehingga  pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia membutuhkan dukungan seluruh pihak.

“Hingga saat ini capaian pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi grafiknya naik turun. Dari data kita lihat grafiknya memang naik, capaian investasi dan juga implementasi, tetapi memang kadang-kadang terkoreksi, bahkan triwulan pertama kemarin 18,3%, sekarang terkoreksi sedikit," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Eniya juga mengapresiasi para pihak yang ikut mendorong dan terlibat aktif baik itu individu maupun korporat yang memiliki komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan. Bahkan pihaknya menyambut baik beberapa kampus yang juga terlibat dalam program tersebut. 

“Di mana ada universitas atau perguruan tinggi, kita overlay dengan sebaran EBT, sehingga di titik mana nanti universitas mana harus jadi  center of excellence dari PLTS misalnya," katanya.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dan komitmen aktif berbagai pihak dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan energi bersih, turut memberikan penghargaan kepada perusahaan, perguruan tinggi, dan individu melalui sejumlah kategori. 

 

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