Daftar 8 Bandara Ditutup hingga 23.59 WIB

JAKARTA - Sebanyak delapan bandar udara (bandara) masih ditutup hari ini hingga pukul 23.59 WIB. Penutupan bandara ini termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

AirNav Indonesia kembali memperbarui informasi aeronautika terkait perpanjangan waktu penutupan sementara penerbangan di Bandara Soetta, Tangerang, Banten hingga Senin (7/9/2026) pukul 23.59 WIB.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan bahwa perpanjangan penutupan ruang udara ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik yang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9).

"Berdasarkan pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) A3387/26 (NOTAMR A3373/26), Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih berstatus closed akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan berlaku mulai pukul 17.33 WIB, dengan estimasi dibuka kembali pada pukul 23.59 WIB, 7 September 2026," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta.

Dia menjelaskan, melalui NOTAM A3387/26 tersebut merupakan pembaruan atas NOTAM A3373/26 yang sebelumnya menetapkan periode penutupan hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

"Penyesuaian periode penutupan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau," ungkapnya.

Dalam hal ini, AirNav Indonesia juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ruang udara dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi aktual dan informasi keselamatan penerbangan," ucapnya.

AirNav Indonesia masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan informasi mengenai kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu.

Daftar 8 Bandara Ditutup

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CKG), status CLOSED berdasarkan NOTAM A3387/26 (NOTAMR A3373/26) mulai pukul 17.33 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

2. Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP), status CLOSED berdasarkan NOTAM A3386/26 NOTAMR A3372/26, mulai pukul 17.29 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

3. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung (TKG), status CLOSED berdasarkan NOTAM B1153/26 NOTAMR B1142/26, mulai pukul 17.36 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

4. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung (BDO), status CLOSED berdasarkan NOTAM C1116/26 NOTAMR C1109/26, mulai pukul 17.41 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

5. Bandar Udara Budiarto, Curug (RTO), status CLOSED berdasarkan NOTAM C1115/26 NOTAMR C1108/26, mulai pukul 17.39 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

6. Bandar Udara Pondok Cabe (PCB), status CLOSED berdasarkan NOTAM C1118/26 NOTAMR C1111/26, mulai pukul 17.47 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

7. Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas (WILP), status CLOSED berdasarkan NOTAM C1117/26 NOTAMR C1110/26, mulai pukul 17.45 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB

8. Bandar Udara Salakanagara Tanjung Lesung, Pandeglang (WIHI), status CLOSED berdasarkan NOTAM C1119/26 NOTAMR C1112/26, mulai pukul 17.50 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB