DPR Buka Peluang Bekukan Izin Usaha Jababeka Usai Diduga Manipulasi Data

JAKARTA - Komisi XII DPR RI membuka peluang merekomendasikan pembekuan izin operasional AMDAL PT Jababeka Tbk apabila dugaan pelanggaran lingkungan yang ditemukan di kawasan industri tersebut terbukti.

Langkah itu menjadi salah satu opsi yang mengemuka setelah Komisi XII menyoroti dugaan manipulasi hasil pengujian laboratorium baku mutu air limbah Jababeka. DPR juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke kawasan industri tersebut untuk memastikan berbagai temuan pelanggaran.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara langsung, termasuk dengan memeriksa laboratorium yang diduga mengubah hasil pengujian limbah.

"Bayangin saja sebuah perusahaan Jababeka, yang perusahaan Tbk, tiba-tiba kan... belum pernah terjadi hasil lab dirubah. Maka kita mau panggil laboratoriumnya itu. Ini tidak pernah terjadi. Yang tadinya itu di luar ambang ketentuan yang ditentukan, tiba-tiba mereka rubah bahwa itu sesuai ketentuan," kata Bambang usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Lingkungan Hidup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Bambang menegaskan Komisi XII tidak akan sekadar memanggil kembali jajaran direksi Jababeka yang dinilai mangkir dalam agenda rapat. DPR memilih turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan.