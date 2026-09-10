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Bukan Sekadar Pasar, Jakarta Diduga Jadi Transit Jutaan Batang Rokok Ilegal

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |20:03 WIB
Bukan Sekadar Pasar, Jakarta Diduga Jadi Transit Jutaan Batang Rokok Ilegal
Jakarta diduga menjadi salah satu titik transit peredaran rokok ilegal sebelum dikirim ke berbagai daerah. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Jakarta diduga menjadi salah satu titik transit peredaran rokok ilegal sebelum dikirim ke berbagai daerah. Berdasarkan penelitian sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), jutaan batang rokok ilegal yang diamankan di Jakarta diduga berasal dari Jawa Timur dan akan didistribusikan ke Jawa Barat, Sumatera, hingga Kalimantan.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Hendri Darnadi mengatakan posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan, distribusi, dan logistik membuat wilayah tersebut strategis bagi aktivitas ekonomi. Namun, kondisi itu juga berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transit barang ilegal.

“Dengan demikian, keseluruhan barang yang kami sampaikan pada hari ini mencapai 10.783.800 batang rokok ilegal, dengan estimasi potensi kerugian negara sekitar Rp8,05 miliar,” kata Hendri.

Jutaan Batang Rokok Ilegal Transit di Jakarta

Hendri mengatakan berdasarkan penelitian sementara Bea Cukai, jutaan batang rokok ilegal yang diamankan diduga berasal dari Jawa Timur. Barang tersebut diduga menjadikan Jakarta sebagai titik transit sebelum dikirim ke sejumlah wilayah lain.

“Barang-barang ini diduga akan didistribusikan ke wilayah Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan,” ujarnya.

Karena itu, pengawasan Bea Cukai tidak hanya dilakukan di titik penjualan. Petugas juga menyasar gudang, sarana pengangkut, perusahaan jasa titipan, jalur distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai peredaran rokok ilegal.

Hendri mengatakan seluruh barang yang diamankan masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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