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Angkutan Barang Pakai Kereta Jadi Tumpuan Logistik, Naik 30 Persen 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |20:10 WIB
Angkutan Barang Pakai Kereta Jadi Tumpuan Logistik, Naik 30 Persen 
Angkutan Barang Pakai Kereta Jadi Tumpuan Logistik, Naik 30 Persen (Foto: Kalog)
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JAKARTA - Angkutan barang pakai kereta menjadi tumpuan sektor logistik. Dalam data KAI Logistik, pada Agustus 2026, volume pengiriman KALOG Express mencapai 8.369 ton atau lebih dari 310 ribu paket.

Angka ini meningkat sekitar 30 persen dibandingkan rata-rata volume bulanan semester I-2026 sekaligus menjadi capaian volume bulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan.

VP of Commercial KAI Logistik Ferdian Pardosi mengatakan, pertumbuhan volume pada Agustus menjadi sinyal positif terhadap perkembangan bisnis angkutan ritel sekaligus menunjukkan adanya peningkatan aktivitas logistik memasuki paruh kedua tahun 2026. 

"Mencatatkan kinerja tertinggi pada Agustus 2026, dengan pertumbuhan sekitar 30 persen jika dibandingkan rerata kinerja volume pada semester I tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang aman, andal, dan memiliki konektivitas antardaerah terus berkembang," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pada Agustus, pengiriman KALOG Express didominasi oleh paket sebanyak 269.449 kiriman, disusul sepeda motor sebanyak 20.165 unit dan hewan peliharaan sebanyak 15.968 ekor. Pengiriman sepeda motor pada periode ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun berjalan. 
“Momentum libur nasional yang berdekatan dengan akhir pekan turut meningkatkan mobilitas masyarakat, yang kemudian mendorong kebutuhan pengiriman sepeda motor guna menunjang mobilitas masyarakat di kota tujuan," katanya.

 

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