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Klaim Asuransi Syariah Capai Rp1,1 Triliun hingga Kuartal II-2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:08 WIB
Klaim Asuransi Syariah Capai Rp1,1 Triliun hingga Kuartal II-2026
Klaim Asuransi Syariah Capai Rp1,1 Triliun hingga Kuartal II-2026 (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Industri asuransi syariah masih menghadapi tekanan sepanjang 2026. Hingga Juli, kontribusi industri tercatat mengalami kontraksi 12,67% secara tahunan (year on year/YoY), meski secara bulanan mulai menunjukkan perbaikan.

Di tengah kondisi tersebut, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mencatatkan pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp1,1 triliun kepada lebih dari 35 ribu penerima manfaat hingga kuartal II 2026.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kontraksi kontribusi industri asuransi syariah sebesar 12,67% YoY pada Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan tantangan yang masih dihadapi industri, meski terdapat perbaikan dalam pergerakan bulanan.

Sementara itu, pembayaran klaim dan manfaat menjadi bagian dari aktivitas perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada peserta, terutama ketika menghadapi risiko kesehatan dan finansial.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti mengatakan, masukan dari peserta menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengevaluasi dan mengembangkan layanan.

"Hari pelanggan menjadi momen istimewa bagi kami untuk kembali mendengar langsung suara peserta, karena merekalah panduan utama dalam setiap langkah kami berinovasi," ujar Vivin dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

 

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