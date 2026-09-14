Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penanganan Satwa saat Karhutla Didorong ke Pusat, Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |11:04 WIB
Penanganan Satwa saat Karhutla Didorong ke Pusat, Ini Alasannya
Penanganan Satwa saat Karhutla Didorong ke Pusat, Ini Alasannya (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Penanganan satwa ketika terjadi bencana besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu memiliki komando yang lebih jelas dari pemerintah pusat. 

Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai luasnya dampak karhutla membuat perlindungan satwa tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, kata dia, perlu memiliki mekanisme penyelamatan, termasuk kemampuan memindahkan satwa menuju lokasi yang lebih aman ketika habitatnya terancam. Menurutnya, mekanisme khusus dalam kondisi force majeure masih perlu diperkuat.

“Soal satwa pada umumnya memang ada, tapi yang namanya bencana atau karhutla kan tidak direncanakan, jadi harus dihadapi dengan serius kondisi force majeure ini, perlu diperkuat dan belum ada,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (14//9/2026).

Trubus mengatakan kebutuhan tersebut juga tidak hanya relevan untuk menghadapi kebakaran hutan. Berbagai bencana dan perubahan kondisi lingkungan dapat menempatkan satwa dalam posisi yang sama-sama rentan.

“Yang namanya bencana tidak hanya karhutla, misal isu lingkungan atau perubahan iklim di darat laut udara, gunung meletus, intinya hewan dan satwa itu harus lebih dahulu ditangani dan diselamatkan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241872/satwa-E5C0_large.jpg
Kawal Perlindungan Satwa, Kawasan Hutan Jangan Mudah Dijadikan Area Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240229/karhutla-s9wf_large.jpg
Pemerintah Pertegas Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar, Ini Aturan Terkait Kearifan Lokal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238130/karhutla-WODe_large.jpg
6 Perusahaan Disanksi Imbas Karhutla di Kalimantan, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196257/nusron_wahid-cWDS_large.jpg
Nusron Wahid Ungkap 1,2 Juta Hektare Hutan di Sumatera Dibabat untuk Aktivitas Tambang dan Perkebunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191542/industri_hutan-LlBS_large.jpg
Tantangan Industri Kehutanan Makin Kompleks pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190097/hutan_di_indonesia-wJqd_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement