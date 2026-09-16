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Antrean BBM di SPBU Makassar Mulai Normal, 17 Mobil Tangki Disiagakan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:02 WIB
Antrean BBM di SPBU Makassar Mulai Normal, 17 Mobil Tangki Disiagakan
Antrean BBM di SPBU Makssar Sudah Mulai Normal. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Pertamina mengungkapkan antrean di sejumlah SPBU di Makassar mulai menunjukkan perbaikan. Kondisi antrean di sejumlah SPBU di Kota Makassar berangsur kembali normal seiring kesiapan petugas dan penguatan layanan.

"Situasi sudah mulai melandai. Para petugas juga sudah siap untuk bisa melayani warga Makassar dalam mengakses kebutuhan energi," ujar Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Prabunindya Revta, Rabu (16/9/2026).

Meski kondisi mulai membaik, Pertamina akan terus memastikan ketersediaan pasokan, kesiapan sarana, dan pelayanan di SPBU. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan juga diperkuat untuk menjaga keandalan pasokan energi di Makassar.

Dari sisi suplai, Pertamina Patra Niaga meningkatkan penerimaan BBM dari kapal ke depot serta memperkuat distribusi dengan menambah 17 mobil tangki. Jam operasional penyaluran dari depot juga diperpanjang untuk mempercepat distribusi ke lembaga penyalur.

Dari sisi pelayanan, penguatan dilakukan melalui penambahan jam operasional dan rekonfigurasi jalur pelayanan dengan menambah jalur khusus Pertalite di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga juga menambah titik pengisian melalui Satgas Layanan BBM dengan mengoperasikan SPBU modular di kawasan CPI sebagai alternatif layanan bagi masyarakat.

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