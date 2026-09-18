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Begini Upaya Indonesia Kembalikan Kejayaan Kelapa Lewat Hilirisasi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |14:03 WIB
Begini Upaya Indonesia Kembalikan Kejayaan Kelapa Lewat Hilirisasi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kelapa merupakan komoditas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. (Foto: Okezone.com/Kementan)
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JAKARTA — Pemerintah mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat industri pengolahan, dan menambah nilai ekonomi komoditas yang menjadi sumber penghidupan jutaan petani. Upaya tersebut diarahkan untuk mengembangkan industri kelapa dari sektor hulu hingga hilir sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan dan pesisir.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kelapa merupakan komoditas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat.

“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Pengembangannya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, agar memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

Pengembangan kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain produktivitas yang cenderung stagnan di kisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun, penurunan produksi dan luas areal, tingginya jumlah tanaman tua dan rusak, keterbatasan benih unggul, serta rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Panjangya rantai pasok juga menjadi persoalan karena berdampak pada posisi tawar petani. Di sisi hilir, industri menghadapi tantangan pemenuhan bahan baku, diversifikasi produk, pemanfaatan inovasi, serta biaya logistik.

Meski menghadapi berbagai kendala, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Luas areal kelapa nasional mencapai lebih dari 3,3 juta hektare dengan produksi sekitar 2,8 juta ton dan melibatkan lebih dari 5,5 juta keluarga petani.

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