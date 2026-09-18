Menhub Copot Dirjen Perhubungan Laut Usai Rentetan Kecelakaan Kapal

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah resmi mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud yang berlaku mulai hari ini, Jumat (18/9/2026).

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha. Sementara jabatan Dirjen diemban oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

"Iya (Dirjen Perhubungan Laut dicopot). Sementara pak Sesditjen Hubla (Plt. Dirjen)," ujarnya saat dikonfirmasi MNC Portal melalui pesan singkat.

Namun demikian, Arif Toha belum menjelaskan secara detail alasan dibalik pencopotan Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Namun belakangan kecelakaan kapal terjadi dalam waktu yang saling berdekatan.

Sebagai informasi, sepanjang Januari - Agustus 226 tercatat ada 601 kecelakaan kapal di Indonesia. Insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 239 orang dan 203 orang hilang.

Terbaru kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa Minggu (13/9/2026). Kecelakaan ini melibatkan 243 penumpang, yang mana 114 orang berhasil di evakuasi termasuk 6 orang meninggal dunia, dan 129 orang masih dalam pencarian atau belum ditemukan .

Selanjutnya, KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran pada 12 Agustus 2026. Kapal tersebut melayani rute Pelabuhan Padangbai, Karangasem menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.