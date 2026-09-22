Driver Ojol Keluar Rute? Ini Tips yang Bisa Dilakukan Penumpang

JAKARTA - Pengemudi transportasi online tak jarang untuk mengambil jalan berbeda dari rute yang diperkirakan pada aplikasi. Hal ini mungkin membuat penumpang merasa khawatir, apalagi jika jalan yang dilewati terasa asing, sepi, atau justru menjauh dari tujuan.

Namun, perubahan rute ini tidak selalu berarti ada masalah. Pengemudi dapat memilih jalan lain karena kemacetan, penutupan jalan, pengalihan arus, atau kondisi lalu lintas yang berubah.

Apabila menghadapi situasi seperti iyu, penumpang dapat memeriksa posisi kendaraan melalui aplikasi, menanyakan alasan perubahan rute apabila situasinya aman, serta memberi tahu orang terdekat mengenai perjalanan yang sedang berlangsung.

Namun, jika kendaraan terus menjauh dari tujuan, berhenti di lokasi yang tidak semestinya tanpa penjelasan, atau muncul perilaku lain yang membuat penumpang merasa terancam, sebaiknya segera mencari bantuan.

Sejumlah platform transportasi online juga telah mengembangkan fitur keselamatan untuk membantu penumpang selama perjalanan. Salah satunya adalah Grab yang memiliki fitur keselamatan.

Perubahan rute perlu lebih diperhatikan apabila disertai kondisi lain yang membuat penumpang merasa tidak aman atau terancam.

Misalnya, ketika ditanya, pengemudi tidak menjelaskan alasan perubahan arah. Lalu kendaraan terus bergerak makin jauh dari tujuan, berhenti di tempat sepi tanpa alasan yang jelas, atau perjalanan pada aplikasi diakhiri sebelum penumpang tiba.

Sebaliknya, jika pengemudi menjelaskan bahwa rute berubah karena kemacetan atau penutupan jalan, penumpang dapat menanyakan jalan mana yang akan dilewati dan mencocokkannya dengan peta. Penjelasan itu sangat membantu penumpang untuk memahami alasan di balik perubahan perjalanan.