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HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Dirjen Bea Cukai ke Istana, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:05 WIB
Prabowo Panggil Dirjen Bea Cukai ke Istana, Bahas Apa?
Dirjen Bea Cukai (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Djaka tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.47 WIB. Kedatangannya menjadi perhatian lantaran dirinya dipanggil secara langsung oleh Presiden Prabowo.

Saat ditanya awak media mengenai agenda pertemuannya dengan Prabowo, Djaka mengaku belum mengetahui. “Belum tahu,” kata Djaka kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Djaka juga ditanya mengenai pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sebelum dipanggil ke Istana. “Oo ngga ngga, maap ya,” jawab Djaka.

 

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