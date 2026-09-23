Sempat Kabur, Modal Asing Rp140,7 Triliun Balik Lagi Lewat SBN dan SRBI

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan aliran modal asing mulai kembali masuk (inflow) ke Indonesia setelah sempat mengalami arus keluar. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan aliran modal asing mulai kembali masuk (inflow) ke Indonesia setelah sempat mengalami arus keluar (outflow). Hingga 14 September 2026, akumulasi modal asing yang masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp140,7 triliun.

"Beberapa bulan lalu kita masih melihat aliran modal keluar, tetapi belakangan ini modal asing mulai masuk kembali melalui instrumen SBN maupun SRBI," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Suahasil, kembalinya aliran modal asing menunjukkan perubahan persepsi investor global terhadap Indonesia. Di tengah ketidakpastian kondisi global, investor mulai memandang Indonesia sebagai tempat penempatan dana yang aman.

"Investor global mulai melihat Indonesia sebagai pilihan saat kondisi global sedang bergejolak," jelasnya.

Suahasil menilai momentum positif ini perlu dipertahankan melalui pengelolaan ekonomi yang bijaksana. Pemerintah berharap aliran modal asing ke depan tidak hanya masuk ke SBN dan SRBI, tetapi juga mengalir ke pasar modal Indonesia.