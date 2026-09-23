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Energi Maritim RI, Kapal Nelayan Jadi Target Transformasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |16:53 WIB
Energi Maritim RI, Kapal Nelayan Jadi Target Transformasi
Energi Maritim RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Zero Degree Deep Blue Technology menghadiri Energy Week 2026 atas undangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Forum tersebut menjadi momentum perusahaan teknologi kelautan itu untuk mendorong kolaborasi pengembangan energi bersih, khususnya bagi sektor maritim Indonesia.

Delegasi PT Zero Degree Deep Blue Technology dipimpin Chairman Dr. Ishak Ding. Turut hadir Vice Chairman Muslim Abdullah, Advisor Vijaya Fitriyasa, serta Chief Technology Officer (CTO) Cheng Yichun.

Ishak mengatakan pihaknya melihat peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia melalui kolaborasi antara industri, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan terkait.

"Kami dari PT Zero Degree Deep Blue Technology merasa sangat terhormat dapat memenuhi undangan dan hadir dalam acara Pekan Energi BRIN yang luar biasa ini. Kami melihat peluang besar dalam proses transisi energi di Indonesia," ujar Ishak.

Menurut dia, kolaborasi antara inovasi teknologi, penelitian, dan industri diperlukan untuk menghadirkan solusi energi terbarukan yang ekonomis dan ramah lingkungan.

"Kami optimis dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi energi terbarukan yang ekonomis, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Energi Maritim

Sementara itu, Muslim Abdullah menyoroti potensi sektor maritim dalam mendukung transisi energi nasional. Menurutnya, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membuka peluang pengembangan teknologi energi bersih untuk transportasi laut.

Salah satu yang didorong yakni konversi kapal nelayan menuju teknologi energi terbarukan.

"Kami berharap dapat membangun kerja sama strategis bersama BRIN untuk mendukung proyek konversi kapal nelayan menuju teknologi energi terbarukan yang ekonomis dan ramah lingkungan," kata Muslim.

 

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