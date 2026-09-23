Begini Cara Cek Penerima BLT Dana Desa September 2026, Bisa Cair Sekaligus Rp900.000

JAKARTA - Begini cara cek penerima BLT Dana Desa September 2026, bisa cair sekaligus Rp 900.000. Masyarakat desa mulai menunggu pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada September 2026.

Bantuan itu menjadi salah satu bentuk dukungan bagi keluarga yang memenuhi kriteria penerima dan ditetapkan melalui mekanisme di tingkat desa.

Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Desa tidak memiliki jadwal pencairan yang seragam di seluruh Indonesia.

Pengelolaan anggarannya berada di tingkat desa sehingga waktu pembayaran dapat menyesuaikan kondisi dan kebijakan masing-masing pemerintah desa.

Cara cek penerima BLT Dana Desa September 2026 sebesar Rp900.000 dapat dilakukan secara online melalui Situs Resmi Cek Bansos Kemensos atau dengan mendatangi langsung kantor kelurahan atau perangkat desa setempat.

Cara Cek Penerima Secara Online

Buka laman Cek Bansos Kemensos lewat HP atau komputer.

Masukkan wilayah tempat tinggal Anda (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).

Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.