Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Fasilitasi 5.000 UMKM RI Raih Sertifikasi Halal 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |18:09 WIB
BCA Fasilitasi 5.000 UMKM RI Raih Sertifikasi Halal 
BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pendampingan dalam mengakses sertifikasi halal. 

Melalui program Bakti BCA, dukungan tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan sertifikasi sekaligus meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam mengembangkan usahanya. 

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap sertifikasi halal merupakan elemen strategis dalam meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk UMKM lokal. 

Berdasarkan data Kementerian UMKM RI, rata-rata omzet pelaku usaha tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,5% setelah memperoleh sertifikat halal.  

“Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada BPJPH RI atas apresiasi yang diberikan. Bagi BCA, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan," ujar John Kosasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9/2026).

"BCA berkomitmen untuk terus hadir mendampingi para pelaku usaha agar semakin berdaya saing dan dapat menembus pasar yang lebih luas,” tambahnya.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten melalui program Workshop Sertifikasi Halal yang telah berjalan sejak 2023. Program yang menjadi bagian dari pilar keberlanjutan Bakti BCA ini tidak hanya berfokus pada sertifikasi halal, melainkan memberikan pendampingan dari hulu ke hilir. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sertifikasi Halal BBCA BCA
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232864/bca-QUt1_large.jpg
Ini Pesan Bos BCA untuk Calon Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/278/3232810/bca-qgFZ_large.jpg
BCA Raup Laba Bersih Rp29,5 Triliun di Semester I-2026, Kredit Tembus Rp1.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214353/bank_bca-Rdqz_large.jpg
BCA Raup Laba Rp14,7 Triliun di Kuartal I-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/278/3213248/bbca-XGPS_large.jpg
Direksi Kompak Borong Saham BBCA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/622/3212230/bca-PcRY_large.jpg
BCA Tutup Rekening Nasabah yang Saldonya Rp0 selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/278/3211253/bca-U3TY_large.jpg
Fenomena Langka Saham BBCA di Bawah Rp7.000, Investor Harus Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement