BCA Fasilitasi 5.000 UMKM RI Raih Sertifikasi Halal

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pendampingan dalam mengakses sertifikasi halal.

Melalui program Bakti BCA, dukungan tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan sertifikasi sekaligus meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam mengembangkan usahanya.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap sertifikasi halal merupakan elemen strategis dalam meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk UMKM lokal.

Berdasarkan data Kementerian UMKM RI, rata-rata omzet pelaku usaha tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,5% setelah memperoleh sertifikat halal.

“Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada BPJPH RI atas apresiasi yang diberikan. Bagi BCA, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan," ujar John Kosasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9/2026).

"BCA berkomitmen untuk terus hadir mendampingi para pelaku usaha agar semakin berdaya saing dan dapat menembus pasar yang lebih luas,” tambahnya.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten melalui program Workshop Sertifikasi Halal yang telah berjalan sejak 2023. Program yang menjadi bagian dari pilar keberlanjutan Bakti BCA ini tidak hanya berfokus pada sertifikasi halal, melainkan memberikan pendampingan dari hulu ke hilir.