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Hartadinata Beli 50 Kg Emas Murni dari Freeport

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |15:39 WIB
Hartadinata Beli 50 Kg Emas Murni dari Freeport
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) memperkuat lini bisnis bullion dengan menjalin kerja sama pembelian emas murni dengan PT Freeport Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepor)
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JAKARTA — PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) memperkuat lini bisnis bullion dengan menjalin kerja sama pembelian emas murni dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Gold Bar Spot Sale and Purchase Agreement.

Melalui kerja sama tersebut, HRTA memperoleh pasokan emas batangan dengan kadar kemurnian 99,99 persen dalam bentuk cast bars berbobot 1 kilogram. Bahan baku tersebut diproduksi langsung di fasilitas pemurnian logam mulia Precious Metal Refinery milik PTFI yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunanto mengatakan kolaborasi dengan PTFI merupakan langkah untuk mengamankan ketersediaan bahan baku murni dari dalam negeri guna mendukung ekspansi bisnis perseroan.

"Dengan semakin kuatnya akses terhadap sumber bahan baku, kami dapat meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pasar, baik untuk produk emas batangan maupun perhiasan, sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan semakin berkembangnya ekosistem emas di Indonesia," ujar Sandra, Kamis (24/9/2026).

Perjanjian tersebut mengatur mekanisme pengadaan dan pengiriman emas secara bertahap sesuai kebutuhan serta kesepakatan kedua pihak.

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