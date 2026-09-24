Intip Hasil Pertemuan Tertutup Suahasil dengan Gubernur BI Destry

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. (Foto ;Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kantor Pusat BI, Jakarta, sore ini. Diskusi tertutup antara dua pimpinan otoritas fiskal dan moneter tersebut berlangsung intensif hingga memakan waktu lebih lama dari jadwal yang ditentukan.

Keterlambatan konferensi pers yang semula dijadwalkan pukul 16.00 WIB dan baru dimulai sekitar pukul 17.25 WIB sempat diwarnai kelakar dari Gubernur BI.

"Sebelumnya mohon maaf karena agak terlambat 26 menit karena tadi agak alot diskusinya," kata Destry, Kamis (24/9/2026).

Destry mengatakan pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi biasa pascapelantikan mereka oleh Kepala Negara.

Meski demikian, pembahasan berkembang secara mendalam dan mencakup sejumlah isu strategis guna memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.