Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang COP31, RI Bawa Agenda Pembiayaan Iklim dan Ekonomi Hijau

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |21:17 WIB
Jelang COP31, RI Bawa Agenda Pembiayaan Iklim dan Ekonomi Hijau
Indonesia menyiapkan sejumlah agenda lingkungan dan perubahan iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Indonesia menyiapkan sejumlah agenda lingkungan dan perubahan iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Pemerintah akan membawa isu pembiayaan iklim, adaptasi, pengurangan emisi, serta transisi energi yang dinilai perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyampaikan, posisi tersebut dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition, yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York.

Rangkaian pertemuan tingkat tinggi digelar menjelang COP31 untuk membahas tiga tantangan utama, yakni mempercepat penurunan emisi dan transisi yang berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim untuk melindungi masyarakat dan mata pencaharian di tengah meningkatnya risiko iklim.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya, Kamis (24/9/2026). 

Dari Komitmen ke Pelaksanaan

Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa aksi iklim perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/11/3234144//pegadaian_raih_penghargaan_khusus_idx_channel_anugerah_esg_2026-n47O_large.jpeg
Pegadaian Raih Penghargaan Khusus di IDX Channel Anugerah ESG 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233682//pertanian-MAFv_large.jpg
Ekosistem Ekonomi Hijau di Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Singkong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3233064//tantangan_industri-v1n3_large.jpg
Industri Reasuransi RI Dihadapkan Tantangan Berat dari Modal hingga Risiko Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232788//investasi-kSm2_large.jpg
Tak Cukup Andalkan Investasi, Ini Syarat Indonesia Bisa Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231984//bri-pR0n_large.jpg
Bukan Pajak Karbon, Ini Ancaman Terbesar Perubahan Iklim Bagi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227587//perubahan_iklim-mrIJ_large.png
Hadapi Perubahan Iklim, RI Perkuat Pemulihan Ekosistem Gambut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement