Kemendag Gandeng Tokopedia-TikTok Shop Perluas Akses UMKM ke Pasar Digital

JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop menjadi platform e-commerce pertama yang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pengembangan program Pilihan Busan, yang ditujukan untuk memperluas akses pasar produk UMKM lokal.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan hadirnya etalase khusus Pilihan Busan di Tokopedia yang menampilkan lebih dari 110 produk UMKM dari Solo dan sekitarnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kerja sama dengan platform digital menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu produk-produk UMKM mendapatkan ruang yang lebih luas di pasar.

"Teman-teman, kita ingin produk-produk UMKM kita yang banyak sekali bagus mendapatkan pasar, tempat, dan etalase. Dengan e-commerce, kita lebih mudah mencari produk itu. Apa namanya? Discovery commerce,” katanya seperti dikutip, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Budi menilai akses pasar masih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku UMKM. Produk yang baik, menurut dia, tetap membutuhkan kanal yang mampu mempertemukannya dengan konsumen.

Kemendag terus mendorong berbagai program yang dapat memperkuat posisi produk lokal, termasuk melalui Pengamanan Pasar Dalam Negeri.

“Kita ingin produk-produk kita semakin bisa menguasai pasar dalam negeri. Pasar yang besar itu kita ingin diisi oleh produk-produk lokal, yang kebanyakan dari UMKM,” ujar Budi.

Platform Pertama yang Berkolaborasi

Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo mengatakan, kolaborasi dengan Pilihan Busan menjadi langkah penting dalam memperluas akses pasar UMKM melalui ekosistem digital. Dia menyebut Tokopedia dan TikTok Shop menjadi platform e-commerce pertama yang berkolaborasi dalam program tersebut.

Menurut Stephanie, perkembangan e-commerce saat ini juga mulai bergeser dari pola perdagangan konvensional menuju discovery commerce. Dalam pola konvensional, produk biasanya hanya di-listing dan menunggu pembeli. Sementara dalam discovery commerce, konten dapat membantu produk menemukan calon konsumennya.

“Kalau di conventional commerce, biasanya produk itu di-listing dan menunggu pembeli. Jadi pembeli harus mencari produk. Tetapi di era discovery commerce, produk yang bisa mencari pembelinya melalui konten,” ujarnya.

Stephanie mengatakan, perubahan tersebut membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. “Kami percaya bahwa ini dapat mengakselerasi pertumbuhan dan juga memperluas akses pasar untuk banyak pelaku UMKM di Solo dan juga di sekitarnya,” katanya.