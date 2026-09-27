Ada KNMP, Pendapatan Nelayan Naik hingga Rp7 Juta

JAKARTA - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan telah mengirimkan 12 ton produk tuna loin menuju Jakarta. Konsistensi produktivitas perikanan di lokasi tersebut berimbas pada ikut meningkatnya pendapatan nelayan dari yang semula Rp4 juta menjadi Rp7 juta/bulan.

Pelepasan 12 ton tuna loin dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di KNMP Tongke-Tongke kemarin. Tuna loin akan digunakan sebagai bahan baku unit pengolahan ikan (UPI) di Ibu Kota, baru selanjutnya diekspor.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Operasionalisasi KNMP yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan konsisten pengiriman ikan dari KNMP Tongke-Tongke keluar daerah menunjukkan telah terbangunnya ekosistem bisnis perikanan yang lebih besar di wilayah tersebut.

“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar," terang Victor dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (27/9).

Operasionalisasi KNMP di Desa Tongke-Tongke sejak Mei lalu, terbukti menghidupkan ekonomi perikanan. Ikan tuna tangkapan nelayan yang selama ini dihargai Rp25.000-Rp30.000/kilogram, kini bertambah menjadi Rp45.000/kilogram. Meningkatnya nilai jual ikan tuna berdampak pada naiknya rata-rata pendapatan nelayan setempat.

"Dari yang semula berkisar Rp4 juta per nelayan, kini telah meningkat drastis menjadi Rp7 juta per orangnya," jelas Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) selaku Sekretaris Satgas Operasionalisasi KNMP, Ali Rahmat Iman Santoso.

Selain itu, kehadiran KNMP juga memberikan nilai tambah pada ikan-ikan yang dihasilkan para nelayan. Dengan fasilitas yang ada, produk utuh segar dari nelayan kini diolah di KNMP menjadi tuna loin. Sebelum pengiriman 12 ton tuna loin kemarin, dari KNMP Tongke-Tongke juga telah melepas 65 ton produk tuna loin senilai Rp2,54 miliar ke Jakarta melalui mitra koperasi.