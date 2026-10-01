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Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini, 1 Oktober 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:04 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini, 1 Oktober 2026 
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP terpantau masih stabil pada hari ini Kamis (1/10/2026). Pertamina mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan Pertamax Rp 15.950 per liter.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan, untuk jenis BBM Subsidi sampai akhir tahun dapat dipastikan tidak mengalami kenaikan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

"Per 1 Oktober harga BBM baik Subsidi dan Non Subsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September. Untuk BBM Subsidi sesuai kebijakan pemerintah harga Tetap sampai dengan akhir tahun 2026," ujarnya dalam keterangan tertulisnya. 

BBM nonsubsidi, Pertamax dijual Rp 15.950 per liter.

Pertamax Turbo dipatok Rp 19.600 per liter, Pertamax Green 95 Rp 19.150 per liter, Dexlite Rp 23.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp 25.200 per liter.

Harga BBM di SPBU swasta juga belum mengalami perubahan berarti. 

Shell masih menjual Shell V-Power Diesel seharga Rp 25.420 per liter, sedangkan Vivo mematok Revvo 92 Rp 16.130 per liter, Revvo 95 Rp 19.330 per liter, dan Diesel Primus Rp 25.420 per liter.   

 

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