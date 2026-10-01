Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor RI Tembus USD26,61 Miliar, Pengiriman Nikel Melonjak 51,67 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:30 WIB
Ekspor RI Tembus USD26,61 Miliar, Pengiriman Nikel Melonjak 51,67 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sebesar USD26,61 miliar pada Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sebesar USD26,61 miliar pada Agustus 2026. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa ekspor pada Agustus 2026 terutama ditopang oleh kinerja ekspor sektor nonminyak dan gas (nonmigas) yang mencapai USD25,62 miliar atau melonjak 7,23 persen YoY. Sebaliknya, nilai ekspor migas tercatat sebesar USD0,99 miliar atau mengalami penurunan 5,10 persen YoY.

“Total nilai ekspor mengalami kenaikan secara tahunan, utamanya didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas,” tutur Ateng dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2026).

Ateng memaparkan, penguatan ekspor nonmigas disokong oleh akselerasi pengiriman sejumlah komoditas unggulan.

Komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mencatatkan lonjakan sebesar 51,67 persen YoY dengan memberikan andil 1,84 persen terhadap total kenaikan ekspor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245307//neraca_perdagangan-HcPi_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD3,55 Miliar pada Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241786//purbaya-qSrK_large.jpg
Purbaya Minta LPEI Sediakan Pembiayaan Bunga Murah untuk Sektor Tekstil hingga Furnitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239706//pelabuhan-ywut_large.jpg
Neraca Dagang Kembali Surplus USD120 Juta pada Juli 2026, Mendag: Ekspor Harus Terus Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239455//ekspor_impor-qKaF_large.png
Ini Data Ekspor dan Impor Indonesia di Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239451//neraca_dagang-nqot_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD120 Juta di Juli 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238750//wamenperin-igyb_large.png
Wameperin Pacu Daya Saing Ekspor Hasil Pengolahan Ikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement