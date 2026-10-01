Ekspor RI Tembus USD26,61 Miliar, Pengiriman Nikel Melonjak 51,67 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sebesar USD26,61 miliar pada Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pelindo)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sebesar USD26,61 miliar pada Agustus 2026. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa ekspor pada Agustus 2026 terutama ditopang oleh kinerja ekspor sektor nonminyak dan gas (nonmigas) yang mencapai USD25,62 miliar atau melonjak 7,23 persen YoY. Sebaliknya, nilai ekspor migas tercatat sebesar USD0,99 miliar atau mengalami penurunan 5,10 persen YoY.

“Total nilai ekspor mengalami kenaikan secara tahunan, utamanya didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas,” tutur Ateng dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2026).

Ateng memaparkan, penguatan ekspor nonmigas disokong oleh akselerasi pengiriman sejumlah komoditas unggulan.

Komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mencatatkan lonjakan sebesar 51,67 persen YoY dengan memberikan andil 1,84 persen terhadap total kenaikan ekspor.