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Impor RI Tembus USD23,06 Miliar di Agustus 2026, Meroket 19,09 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:37 WIB
Impor RI Tembus USD23,06 Miliar di Agustus 2026, Meroket 19,09 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai USD23,06 miliar pada Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai USD23,06 miliar pada Agustus 2026. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 19,09 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa lonjakan kinerja impor tersebut paling dominan ditopang oleh masuknya komoditas nonminyak dan gas (nonmigas) yang nilainya mencapai USD19,53 miliar atau tumbuh 17,20 persen YoY. Sementara itu, nilai impor migas Indonesia tercatat sebesar USD3,53 miliar atau melonjak 30,73 persen YoY.

“Total impor mengalami peningkatan secara tahunan, utamanya didorong oleh impor nonmigas dengan andil peningkatan 14,57 persen,” kata Ateng dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan kategori penggunaannya, seluruh kelompok barang impor mencatatkan pertumbuhan positif, mulai dari barang konsumsi, bahan baku/penolong, hingga barang modal.

Rinciannya, nilai impor barang konsumsi mencapai USD2,10 miliar atau naik 11,93 persen YoY. Kemudian, impor bahan baku/penolong mencatatkan porsi terbesar senilai USD16,67 miliar atau melesat 22,48 persen YoY.

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