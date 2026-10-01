Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha, Dorong UMK Naik Kelas

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) binaan. Hal ini sebagai bagian dari kontribusi perseroan dalam mengimplementasikan kewajiban TJSL melalui program Pertamina UMK Academy 2026.

"Melalui Pertamina UMK Academy 2026, kami memberikan dorongan sesuai semangat Energi untuk UMK Maju," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Rangkaian pembinaan tahap regional dimulai pada Jumat (18/9) melalui Subholding Downstream PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Kegiatan perdana ini diikuti 217 pelaku UMK dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara yang telah lolos kurasi dan seleksi.

Mengusung tema 'Energi untuk UMK Maju', program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kriya, hingga kecantikan dan perawatan tubuh.