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958 Kopdes Merah Putih Mulai Salurkan LPG 3 Kg

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:02 WIB
958 Kopdes Merah Putih Mulai Salurkan LPG 3 Kg
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi pada awal Oktober 2026 dan menjadi salah satu saluran distribusi energi di tingkat desa dan kelurahan. PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan LPG 3 kilogram (kg) melalui KDKMP untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Hingga akhir September 2026, Pertamina Patra Niaga telah mendukung 958 KDKMP yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Perusahaan terus memperkuat layanan distribusi melalui koperasi tersebut sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Penguatan distribusi melalui KDKMP diarahkan untuk mengoptimalkan peran koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sekaligus memperluas akses energi bagi masyarakat di desa dan kelurahan.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan Pertamina Patra Niaga berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui dukungan terhadap akses dan distribusi energi, kami berharap KDKMP dapat turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayahnya,” ujar Kitty, Jumat (2/10/2026).

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