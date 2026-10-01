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Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Hari Ini, 26.661 Gerai Siap

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |05:05 WIB
Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Hari Ini, 26.661 Gerai Siap
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Oktober 2026. Hingga akhir September, sebanyak 26.661 unit KDKMP telah memiliki gerai yang rampung secara fisik.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai induk operasional membeberkan perkembangan pembangunan fisik gerai KDKMP yang telah rampung secara nasional hingga akhir kuartal III/2026.

"Ada 26.661 koperasi desa/kelurahan merah putih yang sudah selesai 100 persen," ujar Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota.

Sebagai gambaran awal kinerja rantai distribusi pedesaan, proyek percontohan yang telah beroperasi di Jawa Timur sejak pertengahan tahun mulai mencatatkan transaksi.

"Per Mei 2026, seperti di Jawa Timur ada 1.081 koperasi seperti yang diresmikan Presiden. Sekarang transaksi hari ini Rp31 miliar dari 1.081 kopdes," jelas Joao.

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