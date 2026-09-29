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HOME FINANCE HOT ISSUE

Zulhas dan Para Menteri Bakal Jadi Pramuniaga Kopdes Merah Putih

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |18:23 WIB
Zulhas dan Para Menteri Bakal Jadi Pramuniaga Kopdes Merah Putih
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan dirinya bersama jajaran kementerian terkait akan terjun langsung melayani masyarakat sebagai pramuniaga Koperasi Desa. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan dirinya bersama jajaran kementerian terkait akan terjun langsung melayani masyarakat sebagai pramuniaga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada Oktober 2026.

Keterlibatan para pejabat tersebut akan menandai dimulainya fase awal operasional jaringan koperasi perdesaan secara nasional. Mereka akan menjalankan tugas pelayanan, termasuk melayani transaksi di kasir dan membantu masyarakat di area penjualan.

Aksi tersebut disiapkan sebagai bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa jaringan Kopdes Merah Putih mulai beroperasi. Kegiatan itu akan melibatkan pimpinan kementerian lintas sektor, termasuk Menteri Koperasi.

"Dari puluhan ribu Kopdes yang sudah berjalan, tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing jadi pramuniaga. Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, Pak Ferry (Menteri Koperasi) jadi pramuniaga di mana, untuk memberikan bukti kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan bertahap sesuai harapan," kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Sebelum jajaran menteri turun melayani pembeli, pemerintah memastikan seluruh posisi manajer pengelola gerai rampung ditempatkan pada 1 Oktober 2026. Para manajer tersebut berstatus pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak dua tahun di bawah naungan BUMN pangan PT Agrinas Pangan Nusantara.

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