Kopdes Merah Putih Beroperasi 1 Oktober, Ini Daftar Barang yang Dijual

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beroperasi serentak pada 1 Oktober 2026. Pengoperasian Kopdes Merah Putih ini seiring dengan penempatan manajer serta dukungan pasokan produk serta layanan jasa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah memastikan distribusi kebutuhan komoditas bersubsidi hingga akses transaksi keuangan BUMN bakal langsung dialihkan ke setiap unit koperasi desa. Langkah integrasi pasokan ini menyusul arahan Badan Pengelola (BP) BUMN atau Danantara agar perseroan terkait segera memformalkan kemitraan pasokan di lapangan.

"Tadi pihak Danantara atau BP BUMN sudah perintahkan, BUMN sudah tanda tangan PKS. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop di situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilogram (kg), BRILink, hingga PNM Mekaar," kata Zulhas dalam jumpa pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Melalui sinergi tersebut, gerai koperasi akan bertindak sebagai simpul resmi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), alokasi bantuan pangan pemerintah, serta pasokan gas elpiji tabung 3 kg.

Pada sektor jasa, unit desa ini sekaligus memfasilitasi kemitraan agen perbankan BRILink, layanan pembiayaan usaha mikro PNM Mekaar bersubsidi bunga, hingga loket pembayaran tagihan listrik warga.

Zulhas menggarisbawahi bahwa unit usaha perdesaan ini memiliki fungsi mendasar yang berbeda dibanding entitas usaha komersial pada umumnya. Keberadaannya dirancang khusus sebagai instrumen kepanjangan tangan negara dalam menertibkan penyaluran berbagai program bantalan sosial bagi masyarakat akar rumput.

"Koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantuan pemerintah, dan lain-lain," ujar Zulhas.