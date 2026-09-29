Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kopdes Merah Putih Beroperasi 1 Oktober, Ini Daftar Barang yang Dijual

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |17:48 WIB
Kopdes Merah Putih Beroperasi 1 Oktober, Ini Daftar Barang yang Dijual
Kopdes Merah Putih Beroperasi 1 Oktober, Ini Daftar Barang yang Dijual (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beroperasi serentak pada 1 Oktober 2026. Pengoperasian Kopdes Merah Putih ini seiring dengan penempatan manajer serta dukungan pasokan produk serta layanan jasa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah memastikan distribusi kebutuhan komoditas bersubsidi hingga akses transaksi keuangan BUMN bakal langsung dialihkan ke setiap unit koperasi desa. Langkah integrasi pasokan ini menyusul arahan Badan Pengelola (BP) BUMN atau Danantara agar perseroan terkait segera memformalkan kemitraan pasokan di lapangan.

"Tadi pihak Danantara atau BP BUMN sudah perintahkan, BUMN sudah tanda tangan PKS. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop di situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilogram (kg), BRILink, hingga PNM Mekaar," kata Zulhas dalam jumpa pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Melalui sinergi tersebut, gerai koperasi akan bertindak sebagai simpul resmi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), alokasi bantuan pangan pemerintah, serta pasokan gas elpiji tabung 3 kg.

Pada sektor jasa, unit desa ini sekaligus memfasilitasi kemitraan agen perbankan BRILink, layanan pembiayaan usaha mikro PNM Mekaar bersubsidi bunga, hingga loket pembayaran tagihan listrik warga.

Zulhas menggarisbawahi bahwa unit usaha perdesaan ini memiliki fungsi mendasar yang berbeda dibanding entitas usaha komersial pada umumnya. Keberadaannya dirancang khusus sebagai instrumen kepanjangan tangan negara dalam menertibkan penyaluran berbagai program bantalan sosial bagi masyarakat akar rumput.

"Koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantuan pemerintah, dan lain-lain," ujar Zulhas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244914/kopdes-VQqE_large.jpg
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,8 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244802/kopdes-8Fx2_large.jpg
Penyebab Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Jauh dari Domisili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244102/kopdes-Dr1s_large.jpg
Apa Arti PKWT 2 Tahun bagi Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244090/kopdes-Ur69_large.jpg
Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243942/kopdes-Hl87_large.jpg
Segini Gaji, Tunjangan dan Jadwal Mulai Kerja Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243857/kopdes-G8li_large.jpg
Perpres Terbit, Manajer Kopdes Merah Putih Segera Bekerja hingga Stok Minyakita-LPG 3 Kg Dijamin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement