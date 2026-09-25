Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Arti PKWT 2 Tahun bagi Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |11:01 WIB
Apa Arti PKWT 2 Tahun bagi Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Faktanya
Apa Arti PKWT 2 Tahun bagi Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti PKWT 2 tahun bagi Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini faktanya. Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berstatus sebagai pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selama dua tahun.

Dalam waktu dekat, 28.626 Manajer Koperasi Desa Merah Putih akan ditempatkan sesuai wilayah masing-masing. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Manajer Kopdes Jadi Pegawai BUMN 2 Tahun

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Saosa Mota menegaskan, manajer Koperasi Desa Merah Putih akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas. Para manajer kopdes tersebut akan dipekerjakan dengan skema PKWT selama dua tahun.

"Pegawai BUMN di bawah Agrinas, dengan PKWT selama 2 tahun," ujar Joao di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu 23 September 2026.

Dia menyebutkan status tersebut akan berlaku selama para manajer menjalankan tugas untuk mendukung operasional kopdes.

Setelah masa kontrak dua tahun berakhir, Agrinas akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan. Jika masih dibutuhkan, masa kerja para manajer tersebut dapat dilanjutkan.

"Setelah 2 tahun mungkin akan dievaluasi kebutuhan BUMN, apabila bisa dilanjutkan, akan kami dilanjutkan," jelasnya.

Joao mengatakan terdapat kemungkinan para manajer tersebut nantinya mendapat penugasan lain di luar koperasi desa. Namun, kebijakan mengenai hal tersebut baru akan ditentukan setelah masa kontrak dua tahun berakhir.

"Bisa yang lain, di luar daripada KDKMP, tapi itu nanti kebijakannya setelah 2 tahun," pungkasnya.

SK Pengangkatan Manajer Kopdes 

Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan manajer kopdes dan menyiapkan sistem penggajian untuk mendukung operasional.

Penempatan manajer kopdes berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pengaturan BUMN dan Agrinas Pangan Nusantara.

“Yang lebih penting lagi bahwa SK dari manajer koperasi ini hari ini sudah terbit, sistem penggajian juga dari Kementerian Keuangan juga sudah ada,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244090/kopdes-Ur69_large.jpg
Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243942/kopdes-Hl87_large.jpg
Segini Gaji, Tunjangan dan Jadwal Mulai Kerja Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243857/kopdes-G8li_large.jpg
Perpres Terbit, Manajer Kopdes Merah Putih Segera Bekerja hingga Stok Minyakita-LPG 3 Kg Dijamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243477/kopdes-vdD0_large.jpg
Manajer Kopdes Merah Putih Berstatus Pegawai BUMN, Penempatan hingga Hak yang Didapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242695/kopdes-Qiu4_large.jpg
Penempatan 28.626 Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241120/purbaya-bCv0_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Purbaya Pastikan Cicilan Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement