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Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta, Kontrak 2 Tahun

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |11:23 WIB
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta, Kontrak 2 Tahun
Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digaji Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA — Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digaji Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. Penghasilan tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan besaran penghasilan tersebut diberikan karena manajer KDKMP memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem ekonomi di desa.

“Gaji antara Rp6,3 juta sampai Rp8,3 juta, terdiri dari gaji dan tunjangan sesuai dengan UMK setempat. Ini karena manajer mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengembangkan ekosistem desa,” kata Zulkifli.

Selain besaran penghasilan, pemerintah juga mengatur penempatan manajer KDKMP untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di berbagai wilayah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan penempatan manajer dilakukan untuk pemerataan formasi SDM manajer di seluruh wilayah. Manajer yang memperoleh Surat Keputusan (SK) penempatan di luar domisili diminta menerima penempatan tersebut terlebih dahulu.

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