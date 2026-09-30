Bulog Siapkan Beras SPHP untuk Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Perum Bulog menyatakan kesiapan memenuhi kebutuhan beras Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring dimulainya operasional koperasi tersebut.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kebutuhan Kopdes Merah Putih sesuai kebutuhan operasional, penugasan, dan ketentuan yang berlaku.

“Bulog mendukung penuh KDKMP karena ini merupakan program strategis Pemerintah yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Untuk beras SPHP, kami siap mendukung kebutuhan KDKMP sesuai kebutuhan operasional, penugasan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya, Selasa (30/9/2026).

Dia menegaskan dukungan pasokan tersebut diperlukan agar KDKMP yang mulai menjalankan fungsinya di tingkat desa dan kelurahan tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Prinsipnya, jangan sampai KDKMP yang sudah siap melayani masyarakat terkendala dari sisi dukungan pasokan BULOG,” lanjut Rizal.

Lebih jauh, Rizal menyampaikan KDKMP akan menjadi salah satu kanal strategis Bulog untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya Bulog akan mengoptimalkan kemampuan pengadaan, pergudangan, dan distribusi yang dimiliki untuk mendukung kebutuhan KDKMP sesuai dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang membahas pengelolaan KDKMP, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan sejumlah BUMN yang menjadi bagian dari ekosistem KDKMP, termasuk Bulog.