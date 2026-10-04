Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Rp900 Ribu Cair Sekaligus atau Bertahap? 

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:03 WIB
BSU Rp900 Ribu Cair Sekaligus atau Bertahap? 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 akan segera dicairkan kepada pekerja. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 akan segera dicairkan kepada pekerja. Mekanisme pencairannya menjadi perhatian karena BSU untuk periode tiga bulan tersebut akan diberikan satu kali, bukan Rp300.000 setiap bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, setiap penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000 untuk periode Oktober-Desember 2026.

“Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah. Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300 ribu,” ujar Airlangga.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa BSU untuk tiga bulan akan disalurkan sekaligus dengan total Rp900.000 kepada setiap penerima. Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan maupun mekanisme teknis penyalurannya secara resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya meminta pekerja menunggu informasi resmi mengenai pelaksanaan BSU 2026. Informasi mengenai program tersebut akan disampaikan melalui kanal resmi Kemnaker.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245831//bsu_oktober-4dHT_large.jpg
3 Fakta BSU Rp900 Ribu Cair ke 13,3 Juta Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245824//bsu_oktober-6Q8o_large.jpg
BSU Rp900 Ribu Segera Cair, Penyaluran Diminta Harus Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245574//bsu-uR7F_large.jpg
BSU Rp900.000 Cair di Oktober-Desember 2026, Ini Penjelasan Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245657//bsu-nmLo_large.jpg
BSU Rp900.000 Cair di Oktober-Desember 2026: Cara Cek Penerima hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245531//bsu-KXRF_large.jpg
Siapa Saja yang Berhak Dapat BSU 2026 Rp900.000? Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245547//bsu-J9DX_large.jpg
BSU Pekerja Rp900.000 Cair Oktober 2026? Begini Penjelasan Kemnaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement