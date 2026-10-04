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Pendaftaran Pelatihan Vokasi Dibuka hingga 14 Oktober, Yuk Tingkatkan Skill Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |12:03 WIB
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Dibuka hingga 14 Oktober, Yuk Tingkatkan Skill Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 6 mulai 1 hingga 14 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 6 mulai 1 hingga 14 Oktober 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut masih memiliki waktu untuk mendaftar sebelum proses seleksi dimulai.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah menyampaikan, pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

"Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6, kami ingin membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi kerja," ujar Darmawansyah, Minggu (4/10/2026).

Dia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal sebagai bekal menghadapi perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Menurut Darmawansyah, pengembangan keterampilan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kompetensi yang dimiliki masyarakat tetap relevan dengan dinamika pasar kerja.

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