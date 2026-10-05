Ini Kanal Resmi Informasi BSU 2026, Siap-Siap Dapat Rp900.000

Pekerja mulai ramai mencari informasi mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Pekerja mulai ramai mencari informasi mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Sejumlah masyarakat bahkan mencoba mengakses laman pengecekan BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengetahui informasi terbaru terkait bantuan tersebut.

Keluhan mengenai akses laman BSU juga disampaikan masyarakat melalui media sosial resmi Kemnaker.

“Ini website cek BSU gak bisa diakses dari tadi, min,” tanya akun @efoseptian melalui akun X Kemnaker.

Merespons hal tersebut, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menegaskan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui media sosial resminya, Jumat (2/10/2026).

Dengan demikian, pekerja yang ingin mengetahui perkembangan BSU 2026 disarankan memantau kanal resmi Kemnaker dan tidak menjadikan informasi dari sumber yang belum terverifikasi sebagai acuan.

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