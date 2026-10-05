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MNC Life Dukung PRIMAROX 2026, Satukan Sipil dan TNI/Polri di Momentum HUT ke-81 TNI

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |10:04 WIB
MNC Life Dukung PRIMAROX 2026, Satukan Sipil dan TNI/Polri di Momentum HUT ke-81 TNI
PRIMAROX 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI. Digelar pada 26 September 2026 di Hall 8-9 ICE BSD City, Tangerang. (Foto: Okezone.com)
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TANGERANG – PRIMAROX 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI. Digelar pada 26 September 2026 di Hall 8-9 ICE BSD City, Tangerang, PRIMAROX hadir sebagai ajang hybrid fitness race yang mempertemukan masyarakat umum, anggota TNI, dan Polri dalam satu arena kompetisi yang mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup aktif.

Dalam penyelenggaraan PRIMAROX 2026, PT MNC Life Assurance (MNC Life) turut hadir sebagai mitra asuransi dengan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan rasa aman bagi peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan dan tantangan dalam PRIMAROX 2026.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, turut membuka penyelenggaraan PRIMAROX 2026 sekaligus mengapresiasi kegiatan olahraga yang mempertemukan masyarakat sipil dan TNI/Polri dalam satu pengalaman kompetisi.

Kolonel Infanteri Indra Mardianto menyampaikan bahwa PRIMAROX tidak menempatkan kompetisi pada pertanyaan mengenai siapa yang paling kuat. Menurutnya, ajang tersebut memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menguji kemampuan dan menunjukkan performa terbaik sesuai dengan kategori masing-masing. Hal tersebut diwujudkan melalui klasifikasi dan podium yang dibedakan berdasarkan kategori kompetisi.

“PRIMAROX 2026 menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat sportivitas, kebersamaan, dan pola hidup sehat melalui olahraga. Kehadiran Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi terhadap semangat masyarakat dan peserta yang turut berpartisipasi dalam PRIMAROX 2026,” ungkapnya, Sabtu (26/9/2026).

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