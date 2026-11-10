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MNC Insurance Business Group Hadirkan Edukasi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di MNC Fest 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |19:03 WIB
MNC Insurance Business Group Hadirkan Edukasi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di MNC Fest 2026
MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menghadirkan edukasi asuransi . (Foto: Okezone.com/MNC Insurance)
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JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menghadirkan edukasi asuransi dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan MNC Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada 4–6 November 2026 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, sebagai bagian dari perayaan HUT ke-37 MNC Group bertema "Better Together".

Melalui stan asuransi dan rangkaian kegiatan Health Fair, MNC Insurance Business Group mengajak karyawan dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus memahami pentingnya perlindungan finansial bagi diri sendiri dan keluarga.

Plt. Direktur Utama MNC Life, Josh Hidayat, mengatakan bahwa edukasi dan akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas karyawan.

"Di tengah kesibukan bekerja, kesehatan dan perlindungan finansial perlu mendapat perhatian. Melalui Health Fair dan pengenalan asuransi kesehatan, kami ingin membantu karyawan dan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya sekaligus memahami pilihan perlindungan yang sesuai. Harapannya, mereka dapat tetap produktif dan menjalani aktivitas dengan lebih tenang," ujar Josh.

Dalam kegiatan tersebut, MNC Insurance Business Group berkolaborasi dengan Alia Hospital Jakarta Timur untuk menghadirkan Health Fair: Health Talk & Mini Medical Check Up.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dr. Samira Thalib. Materi yang dibahas meliputi cara menjaga kesehatan di tengah kesibukan, mengenali faktor risiko penyakit, serta membangun kebiasaan hidup sehat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Selain mengikuti seminar kesehatan, peserta juga dapat menjalani pemeriksaan kesehatan ringan atau Mini Medical Check Up (MCU) secara gratis. Pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, dan asam urat.

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