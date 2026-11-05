MNC Insurance Jalin Kerja Sama dengan BPR Kulon Progo, Perkuat Perlindungan Risiko Kredit

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menjalin kerja sama strategis dengan PT BPR Kulon Progo (BPR Kulon Progo) dalam menghadirkan perlindungan Asuransi Kredit Multiguna. Kolaborasi ini menjadi langkah bersama untuk mendukung pengelolaan risiko dalam penyaluran kredit konsumtif dan multiguna, sekaligus memperkuat sinergi antara industri asuransi dan perbankan daerah.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pusat BPR Kulon Progo pada Kamis (5/11/2026) dan dihadiri oleh Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing; Direktur Teknik MNC Insurance, David Satria Jaya; serta Direktur Utama BPR Kulon Progo, Joko Purnomo, beserta jajaran manajemen BPR Kulon Progo.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi BPR Kulon Progo melalui dukungan perlindungan terhadap risiko kredit macet sesuai dengan ketentuan polis. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya BPR Kulon Progo dalam memperkuat mitigasi risiko dalam menjalankan fungsi intermediasi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance Meindy Bernando Sihombing mengatakan, perbankan daerah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Karena itu, solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan bank menjadi salah satu fokus pengembangan kemitraan MNC Insurance.

“Pertumbuhan kredit yang sehat perlu berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang disiplin. Melalui kolaborasi dengan BPR Kulon Progo, kami ingin menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi bank dalam menjaga ketahanan usahanya. Dengan dukungan perlindungan yang sesuai, kami berharap mitra memiliki landasan yang lebih kuat untuk terus memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Teknik MNC Insurance David Satria Jaya menambahkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik bisnis mitra menjadi dasar dalam membangun kerja sama asuransi yang berkelanjutan.

“Setiap mitra memiliki karakteristik portofolio dan kebutuhan pengelolaan risiko yang berbeda. Karena itu, kami mengedepankan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebutuhan BPR Kulon Progo agar perlindungan yang dihadirkan dapat mendukung pengelolaan risiko kredit secara tepat. Komunikasi yang terbuka dan evaluasi bersama juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas kerja sama serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati,” ujar David.