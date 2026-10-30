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MNC Insurance dan Jackal Holidays Hadirkan Nilai Tambah Perjalanan melalui Perlindungan Asuransi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:58 WIB
MNC Insurance dan Jackal Holidays Hadirkan Nilai Tambah Perjalanan melalui Perlindungan Asuransi
MNC Insurance dan Jackal Holidays Hadirkan Nilai Tambah Perjalanan melalui Perlindungan Asuransi
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JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menjalin kerja sama dengan PT Jackal Holidays untuk menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan melalui perlindungan asuransi perjalanan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen MNC Insurance untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat melalui kemitraan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Bagi pelanggan Jackal Holidays, kehadiran perlindungan asuransi melengkapi layanan perjalanan dengan manfaat untuk membantu menghadapi dampak finansial dari risiko yang dijamin. Cakupan perlindungan meliputi kehilangan atau kerusakan bagasi, keterlambatan perjalanan, serta pembatalan perjalanan.

Kerja sama ini menempatkan MNC Insurance sebagai mitra perlindungan yang mendukung pengembangan layanan Jackal Holidays. Melalui kolaborasi dengan penyedia layanan perjalanan, MNC Insurance berupaya menjadikan perlindungan asuransi semakin dekat dengan aktivitas pelanggan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya mempersiapkan perjalanan beserta perlindungannya.

Direktur Sales & Marketing PT MNC Asuransi Indonesia Meindy Bernando Sihombing menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah untuk memperluas jangkauan layanan perlindungan asuransi perjalanan. 

“Kami ingin MNC Insurance hadir sebagai mitra perlindungan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk saat bepergian. Kolaborasi dengan Jackal Holidays menjadi langkah untuk memperluas akses asuransi sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui perlindungan perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/10/2026)

Bagi MNC Insurance, kemitraan ini merupakan bagian dari upaya membangun hubungan jangka panjang dengan mitra usaha melalui solusi perlindungan yang memberikan manfaat bagi pelanggan. Pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama mitra dan menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah.

 

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