Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance dan Multindo Auto Finance Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kendaraan melalui Solusi Perlindungan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |15:44 WIB
MNC Insurance dan Multindo Auto Finance Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kendaraan melalui Solusi Perlindungan
MNC Insurance dan Multindo Auto Finance Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kendaraan melalui Solusi Perlindungan
A
A
A

JAKARTA - Memiliki kendaraan melalui fasilitas pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan akses terhadap kendaraan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat terlindungi dari berbagai risiko selama masa penggunaannya. 

Melihat kebutuhan tersebut, PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) bersama PT Multindo Auto Finance (Multindo Auto Finance) terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan perlindungan kendaraan sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan.

Kolaborasi antara kedua perusahaan memberikan pilihan perlindungan asuransi kendaraan bermotor bagi nasabah Multindo Auto Finance melalui jaminan Comprehensive maupun Total Loss Only (TLO), yang dapat dilengkapi dengan berbagai perluasan jaminan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran perlindungan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengalaman pembiayaan yang lebih menyeluruh kepada nasabah. Pasalnya, kendaraan yang digunakan untuk menunjang mobilitas sehari-hari tetap menghadapi berbagai risiko, baik berupa kerusakan akibat kecelakaan maupun kehilangan kendaraan.

Direktur Sales & Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing, mengatakan bahwa perlindungan kendaraan perlu menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat ketika memiliki kendaraan, khususnya bagi mereka yang memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan. 

“Ketika masyarakat memiliki kendaraan, ada aset yang perlu dijaga sekaligus aktivitas yang perlu terus berjalan. Karena itu, perlindungan kendaraan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan sejak awal. Melalui sinergi dengan Multindo Auto Finance, kami ingin menghadirkan pilihan perlindungan yang dapat melengkapi kebutuhan nasabah selama masa pembiayaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Multindo Auto Finance Sunarjo menyampaikan bahwa perlindungan kendaraan menjadi salah satu aspek yang mendukung layanan pembiayaan yang lebih menyeluruh. 

“Nasabah tidak hanya membutuhkan akses terhadap pembiayaan kendaraan, tetapi juga rasa nyaman dalam menjalankan aktivitas dengan kendaraan tersebut. Dengan adanya pilihan perlindungan melalui kerja sama dengan MNC Insurance, kami berharap dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung kenyamanan nasabah selama masa pembiayaan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245093/mnc_insurance-anBz_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Kolaborasi dengan AO Group, Joglosemar Jadi Langkah Awal Perlindungan Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229422/mnc_insurance-txME_large.jpg
MNC Insurance Raih Penghargaan Anugerah Asuransi Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/622/3222331/mnc_insurance-q9Pi_large.jpg
Liburan Lebih Tenang, MNC Insurance Hadirkan Promo Diskon 25% untuk Asuransi Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214446/mnc_sekuritas-IFeg_large.png
MNC Insurance Kembali Raih Apresiasi Kerja Sama Produk Digital di Access by KAI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211208/mnc_insurance-FmAC_large.jpg
MNC Insurance Dorong Inovasi Asuransi Berbasis AI di InsurTech Asia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211197/mnc_insurance-kOKM_large.jpg
MNC Insurance Dorong Transformasi Industri Asuransi di InsurTech Asia 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement