MNC Insurance dan Multindo Auto Finance Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kendaraan melalui Solusi Perlindungan

JAKARTA - Memiliki kendaraan melalui fasilitas pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan akses terhadap kendaraan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat terlindungi dari berbagai risiko selama masa penggunaannya.

Melihat kebutuhan tersebut, PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) bersama PT Multindo Auto Finance (Multindo Auto Finance) terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan perlindungan kendaraan sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan.

Kolaborasi antara kedua perusahaan memberikan pilihan perlindungan asuransi kendaraan bermotor bagi nasabah Multindo Auto Finance melalui jaminan Comprehensive maupun Total Loss Only (TLO), yang dapat dilengkapi dengan berbagai perluasan jaminan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran perlindungan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengalaman pembiayaan yang lebih menyeluruh kepada nasabah. Pasalnya, kendaraan yang digunakan untuk menunjang mobilitas sehari-hari tetap menghadapi berbagai risiko, baik berupa kerusakan akibat kecelakaan maupun kehilangan kendaraan.

Direktur Sales & Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing, mengatakan bahwa perlindungan kendaraan perlu menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat ketika memiliki kendaraan, khususnya bagi mereka yang memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan.

“Ketika masyarakat memiliki kendaraan, ada aset yang perlu dijaga sekaligus aktivitas yang perlu terus berjalan. Karena itu, perlindungan kendaraan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan sejak awal. Melalui sinergi dengan Multindo Auto Finance, kami ingin menghadirkan pilihan perlindungan yang dapat melengkapi kebutuhan nasabah selama masa pembiayaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Multindo Auto Finance Sunarjo menyampaikan bahwa perlindungan kendaraan menjadi salah satu aspek yang mendukung layanan pembiayaan yang lebih menyeluruh.

“Nasabah tidak hanya membutuhkan akses terhadap pembiayaan kendaraan, tetapi juga rasa nyaman dalam menjalankan aktivitas dengan kendaraan tersebut. Dengan adanya pilihan perlindungan melalui kerja sama dengan MNC Insurance, kami berharap dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung kenyamanan nasabah selama masa pembiayaan,” ujarnya.